مرشح مستقل ببني سويف يتقدم بطعن على إجراءات الانتخابات بالدائرة الأولى

تقدم جمال القليوبي، المرشح الفردي المستقل عن الدائرة الأولى ببندر ومركز بني سويف، اليوم بمذكرة طعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إلى المحكمة الإدارية العليا برقم 5901 لسنة 72 شق عاجل.

وجاء الطعن بسبب ما وصفه القليوبي بـ المخالفات الواضحة أمام اللجان الانتخابية، والتي تم توثيقها عبر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرد مندوبي المرشح من اللجان ومنعهم من حضور عملية الفرز، وعدم تسليمهم محاضر الفرز من رؤساء اللجان.

وأشار الطعن أيضًا إلى وجود تضارب في أرقام الناخبين الحاضرين باللجان الفرعية مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة من اللجنة الرئيسية، معتبرًا أن هذه المخالفات تنطبق عليها محظورات قانون الانتخابات، وهو ما يستوجب إعادة الانتخابات بالدائرة.

وانتهى أمس تقديم الطعون، على أن تبدأ المحكمة فحصها والفصل فيها بدءًا من غد الجمعة 21 نوفمبر ولمدة 10 أيام ، بما يضمن سرعة الحسم وعدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى.

وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الطعون ستكون نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي، وهو ما يعزز استقرار العملية الانتخابية ويكفل حماية حقوق المرشحين والناخبين.