الوطنية للانتخابات: لجان الرصد تجوب المحافظات الآن لرصد مخالفات الدعاية.. فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إننا نسعى إلى وجود مناخ ديمقراطي يمكن المواطن المصري لمباشرة حقوقه السياسية كما ينبغي.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال "لما حد يتقدم لبنتك اسأل عليه" وبالتالي لو كلنا تعاملنا بهذا المبدأ سنتخطى المرحلة ونحن مستمرون بالتوعية للشباب والناخبين.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجتمعت مع أكثر من 24 حزبا له مرشحين في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى والثاني.

وتابع: وفقا للقانون فإن أي مرشح للانتخابات يمتلك سجلا ويسجل في هذا السجل كل المصروفات المتعلقة بالدعايا الانتخابية بخلاف الحساب البنكي الذي تتابعه الهيئة.

وأشار إلى أنه تم رصد عدة دعايا انتخابية فيها إنفاق يتجاوز من حيث الشكل فيجب أن نتأكد من هذا التجاوز أنه في الإطار القانوني أم في إطار مخالف حتى نأخذ القرار المناسب ضده.

وأوضح أنه تم التأكيد على تلقي غرف عمليات متابعة الانتخابات في الأحزاب بإرسال ملاحظاتهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التجاوزات المرصودة، منوها أنه لم يصل إلى الغرفة أي معلومة من هذه الأحزاب.

وتابع: ربطنا غرف عمليات الأحزاب مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال الملاحظات والشكاوى أولا بأول خلال تغطية الانتخابات حتى يتم التعامل معها وضبط العملية الانتخابية.

وذكر المستشار أحمد بنداري، أنه يتم الآن وبدون أي شكاوى، يقوم رؤساء لجان الرصد في المحافظات بعمل تقرير فيما يخص الدعاية الانتخابية للمرشحين والمرور على كافة الأماكن ورصد أي مخالفات للصمت الانتخابي أو أي تجاوز للحد الإنفاقي الدعائي.