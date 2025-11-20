الوطنية للانتخابات: بطلان صناديق الفردي لا يبطل القائمة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل من طلب محاضر فرز اللجان الانتخابية استلمها، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر لكل أعضاء الهيئات القضائية المشاركة في الانتخابات.

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطف بكري”، أن بطلان صناديق الفردي لا يبطل القائمة، مؤكدا انه يتم المرور على كل المقرات الإنتخابية ونتاكد أنه لا يوجد دعاية انتخابية ولو هناك دعاية يعتبر خرق للعملية الإنتخابية.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، نطبق القانون واعطى لنا صلاحيات نستخدمه ولو هناك عمل يؤدي للتاثير على العملية الانتخابية سنتصدى له.