الوطنية للانتخابات: اتخذنا القرار الصحيح بعد بيان الرئيس السيسي

أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفات سيتم رصدها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحال، مشيرا إلى أنه لن نسمح بأي تجاوز وعلى المرشحين احترام قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع المشاركة الايجابية من المواطنين.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن البيان الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في السلطان، مؤكدا انه نحن نثمن بيان الرئيس السيسي واتخذنا القرار الصحيح.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن لابد من التفرقة بين الوكيل والمندوب الخاص بالمرشح والمندوب لا حق له لاستلام محاضر الحصر العددي لكن الوكيل يحق له الحصول على الحصر العددي".