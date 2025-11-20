قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
توك شو

الوطنية للانتخابات: اتخذنا القرار الصحيح بعد بيان الرئيس السيسي

محمود محسن

أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفات سيتم رصدها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحال، مشيرا إلى أنه لن نسمح  بأي تجاوز وعلى المرشحين احترام قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع المشاركة الايجابية من المواطنين.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن البيان الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في السلطان، مؤكدا انه نحن نثمن بيان الرئيس السيسي واتخذنا القرار الصحيح.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن  لابد من التفرقة بين الوكيل والمندوب الخاص بالمرشح والمندوب لا حق له لاستلام محاضر الحصر العددي لكن الوكيل يحق له الحصول على الحصر العددي".

المستشار احمد بنداري مجلس النواب الاجراءات القانونية المرشح

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

أحمد سليمان يتحدث عن موقف مجلس الزمالك من أزمة ايقاف القيد

ثنائي ليفربول يغيب عن مواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

