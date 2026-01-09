قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل رمضان والأعياد..آليات تتحرك الحكومة لزيادة المعروض من الدواجن بالأسواق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل تصاعد الاهتمام بأسعار السلع الغذائية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، يعود قطاع الدواجن إلى صدارة المشهد الاقتصادي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وبين تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب الموسمي، تتحرك الحكومة بخطوات متسارعة لضبط الأسواق، وهو ما كشف عنه وزير الزراعة علاء فاروق برسائل تطمين للمستهلكين والمربين على حد سواء.

الدواجن من ركائز الأمن الغذائي

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الدواجن يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات فيه يتجاوز 100 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لما يزيد على 3 ملايين عامل، من خلال أكثر من 38 ألف منشأة تعمل في مختلف مراحل الإنتاج.

الدواجن

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير على قناة «إكسترا نيوز»، تناول خلالها أوضاع سوق الدواجن وجهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد.

ملايين فرص العمل وآلاف المنشآت

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الدواجن يمثل مصدر دخل رئيسيا لشرائح واسعة من المواطنين، سواء من خلال المزارع أو المصانع أو الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا باستدامة هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والأمن الغذائي.

توازن مطلوب بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

أسعار الدواجن اليوم

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع الدواجن للمستهلكين، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجين، وهو ما يتطلب تدخلا منظما لضبط الأسواق دون الإضرار بالمربين.

اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن لضبط الأسعار

وأشار إلى عقد اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن، تم خلاله بحث آليات استقرار الأسعار في الأسواق، موضحا أنه تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من الدواجن خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد والحفاظ على استقرار الأسعار.

الدواجن

الأعياد ورمضان وراء ارتفاع الأسعار

ولفت وزير الزراعة إلى أن موسم أعياد الإخوة المسيحيين، إلى جانب الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أسهما في زيادة الطلب على الدواجن، ما انعكس على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

تنسيق حكومي لحماية المنتج والمستهلك

وأكد على وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة ووزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن، بهدف حماية صغار المربين والحفاظ على الاستثمارات القائمة، إلى جانب ضمان توافر الدواجن والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.

قطاع الدواجن الدواجن اتحاد منتجي الدواجن وزارة الزراعة وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

علي جمعة: ليلة الإسراء والمعراج فوق القوانين طوي فيها الزمان والمكان للنبي

صلي الله عليه وسلم

صلي على النبي.. من صورة عابرة إلى التريند الأجمل في مصر

الشيخ أحمد الطلحي

داعية: الإخاء والمؤاخاة قيّم عظيمة بها يقوم المجتمع ويقوى تماسكه

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد