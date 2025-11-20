انطلاق أعمال تصويت المصريين بالخارج المرحلة الثانية من انتخابات النواب في نيوزيلندا

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة بدء تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب بنيوزيلندا.

وانطلقت اعمال التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النواب بمقر السفارة المصرية بنيوزيلندا .



وفي وقت سابق، أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن وزارة الدخلية قامت بجهود كبيرة لتأمين اللجان، مشيرا إلى أنه نناشد أنصار المرشحين بالالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

ورد أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، عن شائعة إلغاء نتائج إنتخابات مجلس النواب، قائلا "أنه نلتزم بتطبيق القانون ولا ننظر لتلك الشائعات الإلغاء ونحن ملتزمون بالجدول الزمني المعلن للانتخابات.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بيان الرئيس السيسي أعطى لنا أريحية شديدة في اتخاذ القرارات، مؤكدا أنه ملتزمون بأحكام الإدارية العليا فيما يخص الطعون الإنتخابية، حتى أنه لن يحصل أحد على أصوات الناخلين إلا من يستحق فقط.