مصطفى بكري: هناك من يستغل الهيئة الوطنية للانتخابات لتشويه مجلس النواب دون أي دليل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك من يستغل الهيئة الوطنية للانتخابات لتشويه مجلس النواب دون أي دليل، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك في نزاهة القضاء أمر غير مقبول ومرفوض تماما.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك من يسعى لإحداث الانقسام بين المؤسسات القضائية، وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك من يحرض ضد الدولة واستغلال الانتخابات، مؤكدا أن الشعب المصري واعٍ ويدرك تماما المؤامرات التي تحاك ضده.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه على ثقة بأن كل من شارك في تجاوزات الانتخاب سيحاسب، مؤكدا أنه لا يوجد أي حكم قضائي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب.