مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه ليس كل المعارضين خونة، مشيرا إلى أن هناك من يتخذون المعارضة طريقا لمعاداة الدولة، هناك أوضاع صعبة نعم، وهناك وضع اقتصادي يئن منه المواطن، لكن الدولة تسير على خطى ثابتة في النمو ومواجهة الأزمات وتخفيف العبء عن الشعب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة؛ لأن هذا البلد موضوع له خطة من أجل أن يسقط، كما سقطت باقي دول الجوار.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر يجب أن تكون ثابتة بموقف واحد، ودور يجعلنا نقف خلف القيادة السياسية، مؤكدا أن دفاعنا عن الشعب ليس معناه “التطبيل” وإنما هي رسالة من أجل مصلحة الدولة، ونحن لن نزايد على كل شريف في المؤسسات الوطنية للدولة'.