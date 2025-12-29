احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

الأحواض من أكثر الأماكن تلوثًا بالجراثيم في منزلك، وليست المكان الذي ترغب في وضع الطلاق وأواني الطعام فيه.

ففي دراسة أجريت عام 2019 ، قام علماء من جامعة كارديف متروبوليتان بمسح أسطح المطابخ في 46 منزلاً في المملكة المتحدة ووجدوا أن أعلى مستويات البكتيريا كانت موجودة في أحواض المطبخ ومقابض الصنابير.

أضرار تأخير غسل الأطباق

ووفقا لما جاء في موقع iflscience فيوضح أن هذا يرجع إلى أن هذه الأسطح تتلامس بانتظام مع الطعام النيء والأيدي المتسخة، بالإضافة إلى أنها غالباً ما تكون رطبة، مما يوفر الظروف المثالية للبكتيريا للعيش والتكاثر.

ومن بين أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تم تحديدها في البحث، كانت الاشريكية.

وتمنع البيئات الجافة نمو البكتيريا، لكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع البقاء والتكاثر لاحقًا وإذا تركت الطعام مكشوفًا، فقد يجذب الحشرات التي بدورها تنشر البكتيريا إلى باقي أجزاء مطبخك.

حتى لو كنت ماهرا في غسل الأواني، فهناك احتمال كبير أنك لا تزال لا تنظف بشكل كامل بما فيه الكفاية (خاصة إذا كان هذا الطبق موجودًا في حوض متسخ لساعات).

اختبرت دراسة أجريت عام 2003 مدى مقاومة بعض أكثر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي شيوعاً - السالمونيلا، والعطيفة، والإشريكية القولونية - لأساليب تنظيف المطبخ المختلفة، بما في ذلك درجات حرارة الماء المختلفة (47-60 درجة مئوية)، ومستويات المنظفات، ووجود المواد العضوية، والتجفيف، وما إلى ذلك وكانت النتيجة الرئيسية هي أن بعض البكتيريا الضارة يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد غسل الأطباق وتجفيفها بالطريقة العادية.

مخاطر غسالة الأطباق وحلها

أظهرت الأبحاث أن غسالات الأطباق الإلكترونية غالبًا لا تقضي على جميع الكائنات الدقيقة الضارة المتبقية على الأطباق والأوعية وأدوات المائدة.

ووجد الباحثون أن الطريقة الأكثر أمانًا هي استخدام غسالة أطباق مزودة بخاصية البخار فائق التسخين، والتي يمكنها تعقيم أدوات المطبخ بالبخار لمدة 25 ثانية على الأقل.



أفضل طريقة للحفاظ على نظافة مطبخك هي غسل الأطباق في أسرع وقت ممكن وعدم تركها تتراكم وإن لم يتسنَّ لك ذلك، فعليك تعقيم حوض الغسيل بانتظام، خاصةً عندما يكون على وشك الاستخدام المكثف خلال العطلات.

نظف الحوض بالماء والصابون، ثم استخدم بخاخًا مضادًا للبكتيريا أو بخاخًا يحتوي على مبيض ولا تشطف البخاخ فورًا، بل اتركه على السطح لفترة كافية لقتل البكتيريا.