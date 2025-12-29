قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق
حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
والدة الطفلة رقية تروي تفاصيل مصرع ابنتها برصاصة طائشة: ماتت على إيدي
حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور
بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه
سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع
أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

تأخير غسل الأواني
تأخير غسل الأواني
اسماء محمد

 الأحواض من أكثر الأماكن تلوثًا بالجراثيم في منزلك، وليست المكان الذي ترغب في وضع الطلاق وأواني الطعام فيه.

ففي  دراسة أجريت عام 2019 ، قام علماء من جامعة كارديف متروبوليتان بمسح أسطح المطابخ في 46 منزلاً في المملكة المتحدة ووجدوا أن أعلى مستويات البكتيريا كانت موجودة في أحواض المطبخ ومقابض الصنابير.

أضرار تأخير غسل الأطباق 

ووفقا لما جاء في موقع iflscience فيوضح أن هذا يرجع إلى أن هذه الأسطح تتلامس بانتظام مع الطعام النيء والأيدي المتسخة، بالإضافة إلى أنها غالباً ما تكون رطبة، مما يوفر الظروف المثالية للبكتيريا للعيش والتكاثر.

ومن بين أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تم تحديدها في البحث، كانت الاشريكية.

وتمنع البيئات الجافة نمو البكتيريا، لكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع البقاء والتكاثر لاحقًا وإذا تركت الطعام مكشوفًا، فقد يجذب الحشرات التي بدورها تنشر البكتيريا إلى باقي أجزاء مطبخك.

حتى لو كنت ماهرا في غسل الأواني، فهناك احتمال كبير أنك لا تزال لا تنظف بشكل كامل بما فيه الكفاية (خاصة إذا كان هذا الطبق موجودًا في حوض متسخ لساعات).

اختبرت دراسة أجريت عام 2003 مدى مقاومة بعض أكثر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي شيوعاً -  السالمونيلا، والعطيفة،  والإشريكية القولونية  - لأساليب تنظيف المطبخ المختلفة، بما في ذلك درجات حرارة الماء المختلفة (47-60 درجة مئوية)، ومستويات المنظفات، ووجود المواد العضوية، والتجفيف، وما إلى ذلك وكانت النتيجة الرئيسية هي أن بعض البكتيريا الضارة يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد غسل الأطباق وتجفيفها بالطريقة العادية.

مخاطر غسالة الأطباق وحلها

أظهرت الأبحاث أن غسالات الأطباق الإلكترونية غالبًا لا تقضي على جميع الكائنات الدقيقة الضارة المتبقية على الأطباق والأوعية وأدوات المائدة.

ووجد الباحثون أن الطريقة الأكثر أمانًا هي استخدام غسالة أطباق مزودة بخاصية البخار فائق التسخين، والتي يمكنها تعقيم أدوات المطبخ بالبخار لمدة 25 ثانية على الأقل.


أفضل طريقة للحفاظ على نظافة مطبخك هي غسل الأطباق في أسرع وقت ممكن وعدم تركها تتراكم وإن لم يتسنَّ لك ذلك، فعليك تعقيم حوض الغسيل بانتظام، خاصةً عندما يكون على وشك الاستخدام المكثف خلال العطلات.

نظف الحوض بالماء والصابون، ثم استخدم بخاخًا مضادًا للبكتيريا أو بخاخًا يحتوي على مبيض ولا تشطف البخاخ فورًا، بل اتركه على السطح لفترة كافية لقتل البكتيريا.

الاطباق غسل الأطباق غسل الأواني مخاطر تأخير غسل الأواني أضرار تأخير غسل الأطباق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

تأخير غسل الأواني

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد