الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من بيض المائدة والألبان الطازجة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الإنجاز يُعد من دواعي الفخر، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الزراعة في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني خلال الفترة الماضية.

وأوضح جاد أن مصر اقتربت كذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من اللحوم البيضاء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء 97%، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، رغم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور عترات مرضية تؤثر على الماشية والدواجن.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وصلت إلى 60% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي، لافتًا إلى أن الدولة تسير في طريق واضح لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات وزيادة الإنتاج.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد خالد جاد أن وزارة الزراعة تركز في المقام الأول على توافر السلع بجودة عالية في الأسواق، موضحًا أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب والمواسم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ولفت، إلى أن الوزارة توفر منافذ ثابتة ومتحركة في مختلف المحافظات لطرح السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق ومنع الاستغلال، مع التأكيد على توافر مخزون كافٍ من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والسكر، واستمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين.