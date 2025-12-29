قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ضد مرض السعار.. الفلاحين: قافلة وزراة الزراعة حصنت عشرات الكلاب بمركز إسنا

شيماء مجدي

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ،أنه في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية علي تطوير منظومة الصحة العامة البيطرية، وتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة»، من خلال التعاون المؤسسي مع المجتمع المدني وفي القلب منها نقابات الفلاحين علي مستوي الجمهورية ، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفق بالحيوان، قامت الوزارة وهيئة الطب البيطري بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين،بتنظيم قافلة طبية موسعة بمحافظة الأقصر لتحصين الكلاب من مرض السعار.

وأكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،علي أنه تنفيذا للشراكة التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع، وتعزيز برامج التحصين والتعقيم، نفذت وزراة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قافلة بيطرية بمركز اسنا بمحافظة الأقصر تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق لطفي حامد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر،لتحصين الكلاب من مرض السعار،حيث جابت القافلة شوارع وقرى مركز اسنا، وقامت بتحصين الكلاب تحت إشراف عدد من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري.
وأوضح أبواللوز ،أن القافلة قامت بتحصين عشرات الكلاب من مرض السعار وذلك بعدد من القري،التي خرج الأهالي بها لاستقبال القافلة ومساعدة الأطباء في عملية التحصين ، وأثني عدد كبير من المواطنيين علي الحكومة ووزارة  الزراعة وهيئة الطب البيطري، مطالبين بمزيد من القوافل البيطرية خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشاد صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وحرص الدولة على تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، بالتنسيق مع المجتمع المدني والتوسع في برامج التحصين والتعقيم، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات،مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وتطبيق حلول علمية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في الحد من ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، وتقليل مخاطر الأمراض المشتركة، وفي مقدمتها مرض السعار.

وأثني العيسوي علي الخطة الوطنية المتكاملة التي طرحتها وزراة الزراعة للتعامل مع كلاب الشوارع ، والتي تشمل التوسع في برامج التحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية لإنشاء وتجهيز مراكز إيواء مخصصة، وفقًا للاشتراطات البيطرية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة،و أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز دور الطب البيطري في نشر ثقافة التعامل الآمن والإنساني مع الحيوانات، دعمًا للاستراتيجية الوطنية المتسقة مع الاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

السعار الفلاحين نقابة الفلاحين القافلة البيطرية الزراعة الكلاب

جبنة موتزريلا
ليلي عبد اللطيف
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
الشتاء والقلب
