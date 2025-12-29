حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

تشهد حالة الطقس في مصر اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة مع التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، حيث يحرص الكثيرون على متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، استعدادا ليومهم وتجنبا لأي تأثيرات محتملة على الحركة اليومية أو السفر.

حالة الطقس في مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، موضحة الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود غدا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على اغلب الانحاء، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد حالة الطقس غدا تكون شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوجد فرص لسقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

حالة البحر الاحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

القاهرة العظمى 20 الصغرى 12
العاصمة الادارية العظمى 20 الصغرى 08
6 اكتوبر العظمى 21 الصغرى 08
بنها العظمى 20 الصغرى 12
دمنهور العظمى 19 الصغرى 10
وادي النطرون العظمى 20 الصغرى 10
كفر الشيخ العظمى 19 الصغرى 11
بلطيم العظمى 19 الصغرى 11
المنصورة العظمى 19 الصغرى 12
الزقازيق العظمى 20 الصغرى 12
شبين الكوم العظمى 19 الصغرى 11


طنطا العظمى 19 الصغرى 11
دمياط العظمى 20 الصغرى 12
بورسعيد العظمى 19 الصغرى 13
الاسماعيلية العظمى 19 الصغرى 11
السويس العظمى 20 الصغرى 11
العريش العظمى 19 الصغرى 10
رفح العظمى 18 الصغرى 10
راس سدر العظمى 17 الصغرى 09
نخل العظمى 17 الصغرى 07
كاترين العظمى 13 الصغرى 03

