لو بتفكر تخرج بالليل .. اعرف حالة الطقس ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بعد غدٍ الأربعاء 31 ديسمبر 2025، والذي يتزامن مع ليلة رأس السنة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

طقس ليلة رأس السنة

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق؛ ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.



درجات الحرارة ليلة رأس السنة

درجات الحرارة المتوقعة، بعد غد الأربعاء 31 ديسمبر، طقس ليلة رأس السنة، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 12 درجة

الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 10 درجات

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة واحتفالات رأس السنة، مع توخي الحذر في أثناء القيادة خلال فترات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول.