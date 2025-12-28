قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفية إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ارتفاع في درجات الحرارة.. طقس اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى – الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 12

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 11

نخل 17 05

كاترين 11 03

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 19 08

سيوة 20 05

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 07

أبو سمبل 24 11

تلبس صيفي ولا شتوي؟.. طقس عيد الفطر المبارك وأهم النصائح والإرشادات

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 28 17

المدينة المنورة 24 11

الرياض 23 08

المنامة 24 18

أبوظبي 27 19

الدوحة 24 17

الكويت 21 12

دمشق 13 00

بيروت 16 13

عمان 10 07

القدس 09 08

غزة 18 14

بغداد 15 03

مسقط 27 19

صنعاء 23 08

الخرطوم 31 18

طرابلس 17 10

تونس 18 09

الجزائر 16 08

الرباط 16 10

نواكشوط 28 15

طقس اليوم

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 01 05-

إسطنبول 08 05

إسلام آباد 19 07

نيودلهي 20 08

جاكرتا 31 25

بكين 03 05-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 03

أثينا 13 05

روما 13 02

باريس 04 02-

مدريد 10 03

برلين 05 02-

لندن 08 03

مونتريال 02 12-

موسكو 05- 08-

نيويورك 11 02

واشنطن 16 02-

أديس أبابا 25 11

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

فورد توروس موديل 2026

شاهد| فورد توروس 2026 الفيس ليفت

لينك كو 06 ام رينو اوسترال 2026

تختار ايه؟.. لينك كو 06 أم رينو أوسترال 2026

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

مواصفات وسعر ام جى جي 50 بلس 2026 فى مصر .. صور

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد