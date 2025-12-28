أمطار وبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس في الكريسماس ورأس السنة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر خلال فترة الكريسماس وليلة رأس السنة بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى نهارًا بين 19 و20 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة ليلًا نحو 10 درجات مئوية، مع انخفاضها عن ذلك في المناطق الصحراوية.

أجواء شديدة البرودة ليلًا

وأشار إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات المساء والصباح الباكر.

تحذير من الشبورة المائية

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من الشبورة المائية، مؤكدًا أنها ظاهرة معتادة خلال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

نصائح للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، وضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية للاطلاع على آخر تطورات حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة.