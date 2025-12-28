قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار وبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس في الكريسماس ورأس السنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر خلال فترة الكريسماس وليلة رأس السنة بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

حالة الطقس غداً

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى نهارًا بين 19 و20 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة ليلًا نحو 10 درجات مئوية، مع انخفاضها عن ذلك في المناطق الصحراوية.

أجواء شديدة البرودة ليلًا

وأشار إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات المساء والصباح الباكر.

تحذير من الشبورة المائية

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من الشبورة المائية، مؤكدًا أنها ظاهرة معتادة خلال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

 نصائح للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، وضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية للاطلاع على آخر تطورات حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأرصاد الجوية رأس السنة السواحل الشمالية درجات الحرارة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الزمالك

خاص.. تطورات أرض الزمالك في أكتوبر

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

حريق يلتهم ورشة نجارة في الوادي الجديد

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يتابع تطوير المركز التكنولوجي

محافظ مطروح

محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة بتكلفة تتجاوز 22 مليار جنيه

بالصور

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد