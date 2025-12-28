قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء: السيّاح يواصلون احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ.. وطقس مضطرب بخليج السويس

ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها تواصل احتفال السياح بالكريسماس بشرم الشيخ من خلال تقاليع مبهجة فى منتجعات وفنادق شرم الشيخ كما تعرضت مدن خليج السويس " رأس سدر - ابو زنيمة - ابورديس" لطقس مضطرب وارتفاع الأمواج و الرياح الشديد كما انخفضت درجة حرارة الطقس في سانت كاترين تحت الصفر.

وإليكم تفاصيل الأخبار.. 

تواصل منتجعات وفنادق شرم الشيخ احتفالاتها بأعياد الكريسماس واستقبال العام الميلادي الجديد، في أجواء مبهجة جمعت بين الطابع العالمي واللمسة البدوية، حيث ظهر بابا نويل راكبًا الجِمال داخل المنتجعات وعلى الشواطئ، وسط تفاعل واسع من السياح من مختلف الجنسيات.

ورصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري مظاهر الفرح التي سيطرت على المدينة، مع خروج السياح مرتدين أزياء الكريسماس، مرددين الأغاني الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية، في مشاهد تعكس حيوية المقصد السياحي الأشهر على البحر الأحمر.

وتزيّنت شرم الشيخ بأشجار عيد الميلاد العملاقة والمجسمات والزينة المضيئة في الميادين والمناطق السياحية، خاصة في سوهو سكوير وخليج نعمة والسوق القديم والهضبة، وسط نسب إشغال سياحي مرتفعة تجاوزت 90%، مع إقبال ملحوظ من السياح الأوروبيين الباحثين عن الطقس الدافئ خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الفنادق والمنتجعات أعدّت برامج فنية وموسيقية وحفلات ساهرة احتفالًا بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، بما يعكس جاهزية شرم الشيخ لاستقبال الزوار وتقديم تجربة سياحية مميزة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع نسب الإشغال إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة.

وأوضح خبراء أن الموسم الحالي يشهد انتعاشًا غير مسبوق في الحركة السياحية، مدفوعًا بتنوع المنتج السياحي وما تقدمه الفنادق من عروض وبرامج احتفالية، ما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية مفضلة للاحتفال بالعام الجديد في أجواء آمنة ودافئة.


 

جنوب سيناء موجز اخبار طقس الكريسماس

