سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وتحديثات خرائط توزيعات الطقس، تظهر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتزداد السحب شرقا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بينما يسود طقس مستقر وصافى نسبيًا الآن على باقى أنحاء البلاد.

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط خلال الساعات القادمة حيث متوقع أن يرتفع الموج من 2.5 الي 3.5 متر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد تكوّن شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حذرت الأرصاد الجوية خلال الطقس اليوم، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.



أما فرص سقوط الأمطار، المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، تكون فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، بينما تكون أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.

فيما تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، بينما تكون أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11

جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7

جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

