في ظل انخفاض درجات الحرارة مع بداية الشتاء، يبحث عدد كبير من المواطنون، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وخاصة الموظفين واولياء الامور.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاحد 28 ديسمبر طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على اغلب انحاء الجمهورية، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة.

شبورة مائية كثيفة

واوضحت هيئة الارصاد ان شبورة مائية كثيفة تتكون اعتبارا من الساعات المتاخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على عدد من المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

وتشهد الملاحة البحرية اضطرابا على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل مطروح والعلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع الامواج من 2.5 الى 3.5 متر.

فرص سقوط الامطار

واشارت الهيئة الى وجود فرص ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع امطار متوسطة على السواحل الشرقية، وامطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

العاصمة الادارية الصغرى 8 والعظمى 19

6 اكتوبر الصغرى 8 والعظمى 19

بنها الصغرى 11 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19

وادي النطرون الصغرى 10 والعظمى 20

كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

المنصورة الصغرى 10 والعظمى 20

الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

طنطا الصغرى 10 والعظمى 19

دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20



الاسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

العلمين الصغرى 9 والعظمى 20

مطروح الصغرى 8 والعظمى 19

السلوم الصغرى 8 والعظمى 19

سيوة الصغرى 5 والعظمى 19

الاسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 21

السويس الصغرى 10 والعظمى 21

العريش الصغرى 9 والعظمى 19

رفح الصغرى 8 والعظمى 18

راس سدر الصغرى 11 والعظمى 20

نخل الصغرى 5 والعظمى 17

سانت كاترين الصغرى 1 والعظمى 11

الطور الصغرى 11 والعظمى 21

طابا الصغرى 8 والعظمى 17

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 25

حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

راس حدربة الصغرى 19 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 8 والعظمى 20

بني سويف الصغرى 7 والعظمى 20

المنيا الصغرى 6 والعظمى 20

اسيوط الصغرى 7 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 9 والعظمى 21

قنا الصغرى 10 والعظمى 22

الاقصر الصغرى 10 والعظمى 23

اسوان الصغرى 11 والعظمى 23

الوادي الجديد الصغرى 7 والعظمى 23

ابو سمبل الصغرى 11 والعظمى 24