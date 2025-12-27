برودة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح، وتحذر الهيئة من تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 20

اسوان 24

الإسكندرية 20

مطروح 20

بورسعيد 21

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 29

بيروت 18

أبوظبي 26

الخرطوم 32

مسقط 26

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 5

روما 13

واشنطن 02

موسكو 1