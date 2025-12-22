قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد نوة عيد الميلاد، التي ستشهد طقس شديد البرودة بالاسكندرية والمدن الساحلية.

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

يبدء موسم النوات الشتوية بعد انتهاء النوات الخريفية، وياتي فصل الشتاء فلكيا يوم الأحد 21 ديسمبر، حيث تفصلنا 7 أيام عن أولى نوات الشتاء، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر 3 أيام، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانا، وتبدأ من السواحل الشمالية الغربية.

نوة عيد الميلاد

نوة عيد الميلاد

مع أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تبدأ نوة عيد الميلاد من 28 ديسمبر وتستمر 3 أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأحيانا شرقية، تمتد إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والدلتا، مع تفاوت كميات الأمطار.

منخفضات جوية على البحر المتوسط

أوضحت الهيئة وجود أكثر من منخفض جوي خلال الفترة المقبلة، يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة مع أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، قد يصاحبها حبات البرد، خاصة عند امتداد تأثير المنخفض السيبيري، مما يخفض درجات الحرارة بشكل كبير.


مواعيد النوات الشتوية لعام 2026 على الإسكندرية

1. نوة الفيضة الصغرى: تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وارتفاع الأمواج.
2. نوة عيد الميلاد: في النصف الأخير من ديسمبر، رياح غربية وأمطار شديدة، تستمر يومين.
3. نوة رأس السنة: مطلع يناير، تستمر 4 أيام، رياح غربية وأمطار غزيرة.
4. نوة الفيضة الكبرى: النصف الأول من يناير، 6 أيام، رياح جنوبية غربية وأمواج عالية.
5. نوة الغطاس: النصف الأخير من يناير، 3 أيام، رياح غربية وأمطار.
6. نوة الكرم: نهاية يناير، 7 أيام، رياح غربية وأمطار، توقف الصيد.
7. نوة الشمس الصغيرة: منتصف فبراير، 3 أيام، رياح غربية وأمطار مع شمس ساطعة.
8. نوة السلوم: أوائل مارس، يومين، رياح جنوبية غربية وأمطار.
9. نوة الحسوم: الأسبوع الأول من مارس، شديدة البرق والرعد والأمطار، آخر النوات الممطرة القوية.
10. نوة الشمس الكبرى: 2 يوم، رياح شرقية بلا أمطار، شمس ساطعة.
11. نوة عوة أو برد العجوزة: الأسبوع الأخير من مارس، شديدة البرد ورياح شرقية، آخر النوات الباردة.

تعد هذه النوات مؤشرات هامة للتغيرات الجوية في فصل الشتاء على الإسكندرية والسواحل الشمالية، مع ضرورة متابعة تحذيرات الأرصاد.

نوة عيد الميلاد

حالة الطقس و درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 23 ديسمبر، محذرة من أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، في حين سيكون الطقس مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق، حيث تسجل الصغرى شمال الصعيد 7 درجات مئوية فقط.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
كما يتوقع هطول أمطار خفيفة متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانا إلى مناطق حلايب وشلاتين.

تحذير من الشبورة الكثيفة

شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، من الساعة 3 وحتى 9 صباحا، حيث تتكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا.

درجات الحرارة

القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية: العظمى 19–20 درجة
جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة
الصغرى ليلا: شديدة البرودة على كافة الأنحاء

وأهابت الهيئة بالمواطنين متابعة التحديثات اليومية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.


 

نوة عيد الميلاد

حالة الطقس -  درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة: 12 / 21

العاصمة الإدارية: 10 / 20

6 أكتوبر: 10 / 20

بنها: 12 / 21

دمنهور: 12 / 21

وادي النطرون: 11 / 20

كفر الشيخ: 11 / 20

المنصورة: 12 / 21

الزقازيق: 12 / 21

شبين الكوم: 11 / 20

طنطا: 11 / 20

دمياط: 13 / 21

بورسعيد: 14 / 22

الإسكندرية: 11 / 21

العلمين: 11 / 20

مطروح: 10 / 20

السلوم: 10 / 19

سيوة: 8 / 18

الإسماعيلية: 11 / 22

السويس: 11 / 21

العريش: 10 / 22

رفح: 9 / 21

رأس سدر: 13 / 22

نخل: 6 / 18

سانت كاترين: 4 / 14

الطور: 11 / 22

طابا: 11 / 21

شرم الشيخ: 15 / 25

رأس غارب: 12 / 23

الغردقة: 13 / 24

سفاجا: 12 / 23

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 17 / 26

حلايب: 15 / 24

أبو رماد: 14 / 25

رأس حدربة: 15 / 24

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 12 / 27

أبو سمبل: 11 / 26

نوة عيد الميلاد نوة عيد الميلاد في الإسكندرية الاسكندرية نوة عيد الميلاد درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

الغرافة

طردين.. الغرافة يهزم الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

فابق

إبراهيم فايق عن هدف زيمبابوي: إحنا أفضل ونعرف نرجع

إمام عاشور

تبديل أول لمنتخب مصر بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد