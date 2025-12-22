نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد نوة عيد الميلاد، التي ستشهد طقس شديد البرودة بالاسكندرية والمدن الساحلية.

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

يبدء موسم النوات الشتوية بعد انتهاء النوات الخريفية، وياتي فصل الشتاء فلكيا يوم الأحد 21 ديسمبر، حيث تفصلنا 7 أيام عن أولى نوات الشتاء، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر 3 أيام، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانا، وتبدأ من السواحل الشمالية الغربية.

مع أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تبدأ نوة عيد الميلاد من 28 ديسمبر وتستمر 3 أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأحيانا شرقية، تمتد إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والدلتا، مع تفاوت كميات الأمطار.

منخفضات جوية على البحر المتوسط

أوضحت الهيئة وجود أكثر من منخفض جوي خلال الفترة المقبلة، يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة مع أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، قد يصاحبها حبات البرد، خاصة عند امتداد تأثير المنخفض السيبيري، مما يخفض درجات الحرارة بشكل كبير.



مواعيد النوات الشتوية لعام 2026 على الإسكندرية

1. نوة الفيضة الصغرى: تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وارتفاع الأمواج.

2. نوة عيد الميلاد: في النصف الأخير من ديسمبر، رياح غربية وأمطار شديدة، تستمر يومين.

3. نوة رأس السنة: مطلع يناير، تستمر 4 أيام، رياح غربية وأمطار غزيرة.

4. نوة الفيضة الكبرى: النصف الأول من يناير، 6 أيام، رياح جنوبية غربية وأمواج عالية.

5. نوة الغطاس: النصف الأخير من يناير، 3 أيام، رياح غربية وأمطار.

6. نوة الكرم: نهاية يناير، 7 أيام، رياح غربية وأمطار، توقف الصيد.

7. نوة الشمس الصغيرة: منتصف فبراير، 3 أيام، رياح غربية وأمطار مع شمس ساطعة.

8. نوة السلوم: أوائل مارس، يومين، رياح جنوبية غربية وأمطار.

9. نوة الحسوم: الأسبوع الأول من مارس، شديدة البرق والرعد والأمطار، آخر النوات الممطرة القوية.

10. نوة الشمس الكبرى: 2 يوم، رياح شرقية بلا أمطار، شمس ساطعة.

11. نوة عوة أو برد العجوزة: الأسبوع الأخير من مارس، شديدة البرد ورياح شرقية، آخر النوات الباردة.

تعد هذه النوات مؤشرات هامة للتغيرات الجوية في فصل الشتاء على الإسكندرية والسواحل الشمالية، مع ضرورة متابعة تحذيرات الأرصاد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 23 ديسمبر، محذرة من أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، في حين سيكون الطقس مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق، حيث تسجل الصغرى شمال الصعيد 7 درجات مئوية فقط.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار خفيفة متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانا إلى مناطق حلايب وشلاتين.

تحذير من الشبورة الكثيفة

شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، من الساعة 3 وحتى 9 صباحا، حيث تتكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا.

درجات الحرارة

القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية: العظمى 19–20 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة

الصغرى ليلا: شديدة البرودة على كافة الأنحاء

وأهابت الهيئة بالمواطنين متابعة التحديثات اليومية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.





حالة الطقس - درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة: 12 / 21

العاصمة الإدارية: 10 / 20

6 أكتوبر: 10 / 20

بنها: 12 / 21

دمنهور: 12 / 21

وادي النطرون: 11 / 20

كفر الشيخ: 11 / 20

المنصورة: 12 / 21

الزقازيق: 12 / 21

شبين الكوم: 11 / 20

طنطا: 11 / 20

دمياط: 13 / 21

بورسعيد: 14 / 22

الإسكندرية: 11 / 21

العلمين: 11 / 20

مطروح: 10 / 20

السلوم: 10 / 19

سيوة: 8 / 18

الإسماعيلية: 11 / 22

السويس: 11 / 21

العريش: 10 / 22

رفح: 9 / 21

رأس سدر: 13 / 22

نخل: 6 / 18

سانت كاترين: 4 / 14

الطور: 11 / 22

طابا: 11 / 21

شرم الشيخ: 15 / 25

رأس غارب: 12 / 23

الغردقة: 13 / 24

سفاجا: 12 / 23

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 17 / 26

حلايب: 15 / 24

أبو رماد: 14 / 25

رأس حدربة: 15 / 24

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 12 / 27

أبو سمبل: 11 / 26