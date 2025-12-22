طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الأثنين، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمي في القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة والصغري 12 درجة، والسواحل الشمالية للعظمي 20 درجة والصغري 10 درجة، والعظمي في شمال الصعيد 21 والصغري 7 درجة، وجنوب الصعيد للكبري 26 و10 درجة للصغري.

طقس اليوم



أوضحت الهيئة، أن طقس اليوم الأثنين سيشهد شبورة مائية من 3 إلى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.



ونوهت عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

