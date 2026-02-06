ضمن حياة كريمة.. فحص وعلاج 1100 حالة وتقديم 3500 خدمة طبية لأهالي قرية لاجودة بالفشن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية لاجودة (مركز الفشن) يومي الأربعاء والخميس ٤ و٥ فبراير الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، وذلك في حضور فريق إشراف الوزارة(د. فايزة سليمان ، محمد محمود، أحمد علي ) حيث تم مراجعة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة.

تم تقديم الخدمات الطبية من خلال ٨ عيادات في ٧ تخصصات (الباطنة -الأطفال - الجراحة- النساء - تنظيم الأسرة – أسنان – عظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة، وتم توقيع الكشف الطبي على ١١٤٤ مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم ١٢٢- معمل طفيليات ١٦٣- حالات الأشعة العادية ٦- موجات فوق صوتية ٨٨ حالة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٢٠٠ مواطن، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى ٣٤٩٢ خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية.