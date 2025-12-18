قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
توك شو

أخبار التوك شو.. طقس اليوم معتدل نهارا وبارد ليلا وأمطار على جنوب البحر الأحمر.. وهل يصل الوضع الحالي لجائحة مثل كورونا وأمر عاجل لهؤلاء المواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.


أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا وأمطار على جنوب البحر الأحمر |فيديو
قالت الدكتورة منار غانم: "نتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وبارد ليلًا، مع استمرار الاستقرار في معظم المحافظات والمدن المصرية."


هل يصل الوضع الحالي لجائحة مثل كورونا وأمر عاجل لهؤلاء المواطنين.. فيديو
في الأيام الأخيرة، شهدت مصر تسجيل عدد ملحوظ من حالات الإصابة بفيروس H1N1، الأمر الذي أثار تساؤلات بين المواطنين حول الوضع الصحي في البلاد، وهل الوضع الحالي قد يصل لـ جائحة، وتحدث بعض الأمور مثل التي كانت في فترة فيروس كورونا.


الاحتلال لم يصدر إنذارات بالإخلاء قبل تنفيذ غاراته على جنوب لبنان
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الرواية الإسرائيلية لا تزال تصر على أن الغارات الأخيرة على جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله، إضافة إلى استهداف أحد عناصر الحزب في الضربة التي طالت سيارة بمنطقة الطيبة جنوب لبنان.


بعد زواج يابانية من روبوت .. هل الذكاء الاصطناعي يهدد العلاقات الإنسانية؟
أثار إعلان زواج سيدة يابانية من روبوت حالة واسعة من الجدل حول مستقبل العلاقات الإنسانية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وتساؤلات عن مدى قدرته على التأثير في المشاعر والارتباط العاطفي بين البشر.


الفراولة بـ 40 جنيها وهتنزل لـ 20.. تعرف على أسعار الفاكهة في الأسواق
قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، تقرير عن أسعار الفاكهة اليوم الخميس.


استشاري جهاز هضمي: زيادة شرب المياه عن الحد الطبيعي يسبب تسمم
أكد محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الذكور البالغين يحتاجون من المياه حوالي 3.5 لتر يوميا، 2.5 لتر للإناث، ومن لتر إلي 2 لتر للأطفال، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى بتسمم المياه، والتي تكون نتيجة الشرب الزائد للمياه، وبالتالي تؤدي إلى أعراض نقص الصوديوم للجسم.


وزارة الثقافة: نعمل على وجود فعاليات تلفت انتباه المواطن ليتعلق بحضارة بلده
أكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، الدكتور وليد قانوش، أن وزير الثقافة يهتم جدا بوصول المنتج الثقافي لجميع الفئات، خاصة الأطفال وأطفال المدارس والمواطن.


«الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي في البحيرة
أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية.

