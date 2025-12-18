طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا وأمطار على جنوب البحر الأحمر |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم: "نتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وبارد ليلًا، مع استمرار الاستقرار في معظم المحافظات والمدن المصرية."

فرص الأمطار

وأضافت خلال صباح الخير يامصر: "هناك فرص متقطعة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تحديدًا في مرسى علم وشلاتين وحلايب، على فترات متفرقة ولن تكون شديدة التأثير."

نشاط الرياح والسحب المنخفضة

وأوضحت غانم: "نشهد نشاطًا متقطعًا للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يؤدي ذلك إلى رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق."

حركة الملاحة البحرية

وأكدت: "بالنسبة للبحر المتوسط، الحالة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية شرقية، لذا نوصي المواطنين والصيادين بتوخي الحذر أثناء الإبحار."