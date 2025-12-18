قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا وأمطار على جنوب البحر الأحمر |فيديو

منار عبد العظيم

قالت الدكتورة منار غانم: "نتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وبارد ليلًا، مع استمرار الاستقرار في معظم المحافظات والمدن المصرية."

فرص الأمطار

وأضافت خلال صباح الخير يامصر: "هناك فرص متقطعة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تحديدًا في مرسى علم وشلاتين وحلايب، على فترات متفرقة ولن تكون شديدة التأثير."

نشاط الرياح والسحب المنخفضة

وأوضحت غانم: "نشهد نشاطًا متقطعًا للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يؤدي ذلك إلى رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق."

حركة الملاحة البحرية

وأكدت: "بالنسبة للبحر المتوسط، الحالة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية شرقية، لذا نوصي المواطنين والصيادين بتوخي الحذر أثناء الإبحار."

الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

