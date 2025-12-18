قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
توك شو

الاحتلال لم يصدر إنذارات بالإخلاء قبل تنفيذ غاراته على جنوب لبنان

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الرواية الإسرائيلية لا تزال تصر على أن الغارات الأخيرة على جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله، إضافة إلى استهداف أحد عناصر الحزب في الضربة التي طالت سيارة بمنطقة الطيبة جنوب لبنان.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تحاول تصوير هذه الضربات على أنها «غير استثنائية» أو «اعتيادية»، وتصفها في مصطلحاتها العبرية بأنها عمليات «إنفاذ للقانون»، بزعم الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع خرقه من الجانب اللبناني، ومنع حزب الله من إعادة التموضع العسكري، الذي تعتبره تهديدًا لأمنها ولأمن مستوطنيها في المستوطنات المحاذية للحدود الشمالية.

ولفتت إلى أن اللافت في الغارات الأخيرة أنها نُفذت دون أي إنذارات أو أوامر إخلاء مسبقة للسكان، خلافًا لما اعتاد عليه جيش الاحتلال في بياناته السابقة، حيث كان يصدر تحذيرات قبل تنفيذ الغارات بوقت كافٍ.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية، التي تجاوز عددها 12 غارة، استهدفت مناطق متفرقة داخل العمق اللبناني، وتركزت غالبيتها في جنوب البلاد، ووفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الضربات استهدفت مواقع تُستخدم كمراكز لتخزين معدات قتالية سبق أن استخدمها حزب الله، إلى جانب بنى تحتية وصفها البيان بأنها «إرهابية».

