استشاري جهاز هضمي: زيادة شرب المياه عن الحد الطبيعي يسبب تسمم

أكد محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الذكور البالغين يحتاجون من المياه حوالي 3.5 لتر يوميا، 2.5 لتر للإناث، ومن لتر إلي 2 لتر للأطفال، مشيرا إلى أن هناك ما يسمي بتسمم المياه، والتي تكون نتيجة الشرب الزائد للمياه، وبالتالي تؤدي إلى أعراض نقص الصوديوم للجسم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن شرب المائ بكميات زائدة تؤدي إلى الصداع والقئ وتقلصات عضلية وتشنجات، ومن الممكن أن تكون فى غاية الخطورة.

وتابع أنه لابد من الإستجابة للعطش عند نقص شرب المياه، ويكون هناك جفاف فى الفم، والبول يكون لونه غامق جدا، والشعور بالإرهاق وعدم التركيز.