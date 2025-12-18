قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري يتابع إجراءات الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أخبار البلد

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسادة أعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية للأسبوع، لاستعراض ما تحقق من نجاح خلال "اسبوع القاهرة الثامن للمياه" والذى عُقد خلال الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والترتيب لعقد "إسبوع القاهرة التاسع للمياه" في شهر إكتوبر ٢٠٢٦ .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وخاصة السادة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للأسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتي تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" بما يليق بالمكانة الإقليمية والدولية الكبيرة لمصر .

وأشاد بالترتيبات اللوجيستية المتميزة التى نعهدها دوما خلال الاسبوع والتى يتم تنفيذها من خلال مجهودات الكوادر البشرية بالوزارة، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة التاسع للمياه" .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه علينا أن نفتخر بإسبوع القاهرة للمياه، والنجاح المتنامي للأسبوع على مدار السنوات الثمانية الماضية، تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنامي الوجود الدولي المتميز للأسبوع عاما بعد عام كأحد أبرز الفعاليات الدولية فى مجال المياه التى يحرص الوزراء وكبار المسئولين والخبراء والباحثين والمتخصصين من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، مشيرا لحرص الوزارة دوما على عرض ومناقشة أبرز الملفات المثارة على الساحة الدولية فى مجال المياه لمناقشتها خلال فعاليات الإسبوع كل عام .

وفيما يخص الإعداد لعقد النسخة التاسعة لإسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة (٢٥ - ٢٩) أكتوبر ٢٠٢٦ تحت عنوان "المياه كمحفّز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" .. فقد أكد الدكتور سويلم الحرص على تطوير عملية تنظيم الجلسات الفنية والعلمية، وتطوير المحتوى الفنى والعلمي، ومواصلة الاعتماد على أفضل المتحدثين الدوليين والمحليين فى مجال المياه، والحفاظ على المستوى المتميز للأوراق العلمية المقدمة للعرض ضمن فعاليات الأسبوع، والعمل على توسعة المعرض المقام على هامش الأسبوع وضم أكبر عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال المياه لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المتميزة .

