أخبار البلد

وزير الري: مصر تتبع نهج تعاوني مع دول حوض النيل

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وإجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، كما تم استعراض نتائج "الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل" الذى عقد فى بوروندي بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ .

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة .

وأكد الدكتور سويلم إلتزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى .

واستعرض الدكتور سويلم موقف مشروعات التعاون الثنائي التى تنفذها مصر فى أوغندا مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذى بدأ فى عام ١٩٩٩، ويجرى تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتى بدأت فى عام ٢٠٢٣، كما تم تنفيذ “مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي”.

كما تم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.

وزير الري النيل هاني سويلم دول منابع النيل السد العالي بحيرة السد العالي

