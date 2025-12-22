الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الثلاثاء/ طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 05

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 31 23

المدينة 29 18

الرياض 20 09

المنامة 23 16

أبوظبى 24 16

الدوحة 24 18

الكويت 22 13

دمشق 13 02

بيروت 20 15

عمان 14 05

القدس 14 04

غزة 19 13

بغداد 21 09

مسقط 24 17

صنعاء 22 05

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 11

تونس 17 06

الجزائر 12 08

الرباط 16 11

نواكشوط 27 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 20 08

نيودلهى 20 11

جاكرتا 32 25

بكين 08 02-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 04

أثينا 16 07

روما 15 08

باريس 08 03

مدريد 08 02

برلين 03 01-

لندن 09 05

مونتريال 06- 08-

موسكو 02- 13-

نيويورك 03 01

واشنطن 07 02

أديس أبابا 23 11

