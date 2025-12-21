قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين

طقس غداً
طقس غداً
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أجواء شديدة البرودة غداً الأثنين في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهاراً شديدة البرودة ليلا،والعظمى المتوقعة غداً فى القاهرة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة.

الأرصاد توجه نصيحة لـ المواطنين 


ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر، وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء، لذا يُنصح بارتداء ملابس مناسبة، وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من الثلاثاء 23 حتى السبت 27 ديسمبر، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلا.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الثلاثاء حتى السبت يشهد شبورة مائية من الساعة 3 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أفادت أن يومي الجمعة 26 والسبت 27 ديسمبر سيشهد رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، مع انطلاق فصل الشتاء رسميًا على مصر.

أكدت الهيئة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات، بينما تتراوح على شمال الصعيد ووسط سيناء بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحًا، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الأرصاد في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا ستتشكل صباح اليوم من الساعة 3 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس غداً طقس درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

أحمد سمير زكريا

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار المالي وتحصن الاقتصاد المصري أمام التحديات

المخلفات

حظر استيراد المخلفات الخطرة وعقوبات تصل إلى 5 سنوات لمخالفي القانون

العربي الناصري

العربي الناصري: تحركات الرئيس السيسي الخارجية امتداد للدور القومي لمصر ودفاع ثابت عن قضايا الأمة

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد