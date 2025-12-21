طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أجواء شديدة البرودة غداً الأثنين في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهاراً شديدة البرودة ليلا،والعظمى المتوقعة غداً فى القاهرة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة.

الأرصاد توجه نصيحة لـ المواطنين



ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر، وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء، لذا يُنصح بارتداء ملابس مناسبة، وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من الثلاثاء 23 حتى السبت 27 ديسمبر، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلا.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الثلاثاء حتى السبت يشهد شبورة مائية من الساعة 3 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أفادت أن يومي الجمعة 26 والسبت 27 ديسمبر سيشهد رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، مع انطلاق فصل الشتاء رسميًا على مصر.

أكدت الهيئة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات، بينما تتراوح على شمال الصعيد ووسط سيناء بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحًا، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الأرصاد في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا ستتشكل صباح اليوم من الساعة 3 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.