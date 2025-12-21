قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حالة الطقس اليوم في مصر، والتي توقعت هيئة الارصاد الجوية ان يسود غدا الاحد طقس معتدل الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

طقس 

هيئة الارصاد الجوية

واوضحت الهيئة ان الظواهر الجوية المتوقعة غدا تشمل تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

واشارت الى وجود فرص ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة ان يكون معتدل الموج، مع ارتفاع الامواج من 1.5 متر الى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية. اما حالة البحر الاحمر فتكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 متر الى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

انخفاضا في درجات الحرارة

كما اكدت هيئة الارصاد الجوية ان طقس اليوم السبت 20 ديسمبر يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على اغلب الانحاء، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة ما بين 8 و9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء ما بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحا وليلا، ومعتدل الحرارة نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات جاءت كالتالي.

القاهرة العظمى 22 الصغرى 11
العاصمة الادارية العظمى 21 الصغرى 8
6 اكتوبر العظمى 22 الصغرى 8
بنها العظمى 22 الصغرى 10
دمنهور العظمى 21 الصغرى 11
وادي النطرون العظمى 21 الصغرى 10
كفر الشيخ العظمى 21 الصغرى 10
المنصورة العظمى 22 الصغرى 10
الزقازيق العظمى 22 الصغرى 11
شبين الكوم العظمى 21 الصغرى 10
طنطا العظمى 20 الصغرى 10
دمياط العظمى 22 الصغرى 13
بورسعيد العظمى 23 الصغرى 14
الاسماعيلية العظمى 24 الصغرى 11
السويس العظمى 22 الصغرى 11
العريش العظمى 22 الصغرى 9
رفح العظمى 22 الصغرى 8

رأس سدر العظمى 23 الصغرى 11
نخل العظمى 23 الصغرى 4
كاترين العظمى 16 الصغرى 1
الطور العظمى 23 الصغرى 10
طابا العظمى 21 الصغرى 11
شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

الاسكندرية العظمى 22 الصغرى 11
العلمين العظمى 21 الصغرى 10
مطروح العظمى 20 الصغرى 11
السلوم العظمى 19 الصغرى 10
سيوة العظمى 19 الصغرى 8

رأس غارب العظمى 23 الصغرى 12
الغردقة العظمى 24 الصغرى 14
سفاجا العظمى 23 الصغرى 12
مرسى علم العظمى 25 الصغرى 14
شلاتين العظمى 26 الصغرى 17
حلايب العظمى 25 الصغرى 15
ابو رماد العظمى 25 الصغرى 14
رأس حدربة العظمى 24 الصغرى 15

الفيوم العظمى 22 الصغرى 8
بني سويف العظمى 23 الصغرى 7
المنيا العظمى 23 الصغرى 6
اسيوط العظمى 23 الصغرى 6
سوهاج العظمى 24 الصغرى 8
قنا العظمى 25 الصغرى 9
الاقصر العظمى 25 الصغرى 9
اسوان العظمى 25 الصغرى 11
الوادي الجديد العظمى 23 الصغرى 12
ابو سمبل العظمى 25 الصغرى 12

الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الطقس اليوم طقس الطقس اليوم في مصر

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

