حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حالة الطقس اليوم في مصر، والتي توقعت هيئة الارصاد الجوية ان يسود غدا الاحد طقس معتدل الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

هيئة الارصاد الجوية

واوضحت الهيئة ان الظواهر الجوية المتوقعة غدا تشمل تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

واشارت الى وجود فرص ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة ان يكون معتدل الموج، مع ارتفاع الامواج من 1.5 متر الى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية. اما حالة البحر الاحمر فتكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 متر الى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

انخفاضا في درجات الحرارة

كما اكدت هيئة الارصاد الجوية ان طقس اليوم السبت 20 ديسمبر يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على اغلب الانحاء، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة ما بين 8 و9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء ما بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحا وليلا، ومعتدل الحرارة نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات جاءت كالتالي.

القاهرة العظمى 22 الصغرى 11

العاصمة الادارية العظمى 21 الصغرى 8

6 اكتوبر العظمى 22 الصغرى 8

بنها العظمى 22 الصغرى 10

دمنهور العظمى 21 الصغرى 11

وادي النطرون العظمى 21 الصغرى 10

كفر الشيخ العظمى 21 الصغرى 10

المنصورة العظمى 22 الصغرى 10

الزقازيق العظمى 22 الصغرى 11

شبين الكوم العظمى 21 الصغرى 10

طنطا العظمى 20 الصغرى 10

دمياط العظمى 22 الصغرى 13

بورسعيد العظمى 23 الصغرى 14

الاسماعيلية العظمى 24 الصغرى 11

السويس العظمى 22 الصغرى 11

العريش العظمى 22 الصغرى 9

رفح العظمى 22 الصغرى 8

رأس سدر العظمى 23 الصغرى 11

نخل العظمى 23 الصغرى 4

كاترين العظمى 16 الصغرى 1

الطور العظمى 23 الصغرى 10

طابا العظمى 21 الصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

الاسكندرية العظمى 22 الصغرى 11

العلمين العظمى 21 الصغرى 10

مطروح العظمى 20 الصغرى 11

السلوم العظمى 19 الصغرى 10

سيوة العظمى 19 الصغرى 8

رأس غارب العظمى 23 الصغرى 12

الغردقة العظمى 24 الصغرى 14

سفاجا العظمى 23 الصغرى 12

مرسى علم العظمى 25 الصغرى 14

شلاتين العظمى 26 الصغرى 17

حلايب العظمى 25 الصغرى 15

ابو رماد العظمى 25 الصغرى 14

رأس حدربة العظمى 24 الصغرى 15

الفيوم العظمى 22 الصغرى 8

بني سويف العظمى 23 الصغرى 7

المنيا العظمى 23 الصغرى 6

اسيوط العظمى 23 الصغرى 6

سوهاج العظمى 24 الصغرى 8

قنا العظمى 25 الصغرى 9

الاقصر العظمى 25 الصغرى 9

اسوان العظمى 25 الصغرى 11

الوادي الجديد العظمى 23 الصغرى 12

ابو سمبل العظمى 25 الصغرى 12