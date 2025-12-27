قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة

الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية وتحديثات خرائط توزيعات الطقس، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال سيناء تحديدا (العريش ورفح).

كما توجد السحب المنخفضة على مناطق من مدن القناة (الإسماعيلية والسويس) ومناطق متفرقة من الوجه البحري ومحافظة الإسكندرية والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى ظهور  سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سحب منخفضة وأمطار 

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، السبت، يشهد استمرارا لنشاط الشبورة المائية على مناطق متفرقة من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لذا يرجى توخي الحذر أثناء القيادة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، من الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن شواطئ مدن "العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، ستشهد اضطرابا في الملاحة البحرية، وستكون هناك سرعة في نشاط الرياح تصل إلى 60 كم\س، وارتفاعا للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية في هذه المدن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، السبت 27 ديسمبر 2025، ستشهد تكوّنًا لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، الأحد، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.
جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.
 

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الأهلي مع المصرية للاتصالات

تاريخ مواجهات الأهلي مع المصرية للاتصالات

مباراة المغرب ومالي

الوضع معقد.. ترتيب مجموعة المغرب بعد تعادل مالي بـ كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر

بعد فوزه على جنوب أفريقيا..مينا ماهر: ليلة استعاد فيها منتخب مصر جمهوره

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

