أخبار البلد

سحب رعدية وأمطار .. كيف كان الطقس بالمحافظات حتى فترة الظهيرة؟

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

شهدت الساعات الماضية، في حالة الطقس على عدد من المحافظات، اضطرابا في الأحوال الجوية، حيث رصدت أخر صور الأقمار الصناعية سحب رعدية ممطرة على مناطق من شرق الأسكندرية ومحافظة دمياط وشمال الدقهلية والمناطق الداخلية من ( البحيرة - كفر الشيخ).

سحب رعدية ممطرة على السواحل والدلتا

مع تقدم الوقت في الصباح الباكر، امتدت الأمطار إلى مناطق من وسط وجنوب الدلتا، صاحبها ضربات البرق والرعد، إضافة إلى نشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية .

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس شهد استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على بعض المناطق، امتدت إلى مناطق من وسط الدلتا ولكن كانت أقل حدة.

قبيل فترة الظهيرة، رصدت صور الأقمار الصناعية استمرار السحب الرعدية الممطرة على محافظة الأسكندرية وشمال الوجه البحرى (البحيرة- كفر الشيخ -دمياط-الدقهلية)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

أجواء شديدة البردة حتى نهاية السنة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وحتى السبت 3 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع نشاط للرياح اعتبارًا من الثلاثاء 30 ديسمبر وحتى الخميس 1 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفيما يخص درجات الحرارة، تتراوح العظمى خلال الفترة المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتسجل ما بين 10 و13 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئًا نسبيًا على جنوب الصعيد حيث تصل العظمى إلى 24 و25 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

صحة الشرقية
كنيسة
افلام رأس السنة
طب الزقازيق
