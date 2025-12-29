أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك حالةمن فقر الدم ينتج عنها مجموعة واسعة من الأعراض وعادةً ما تتطور تدريجيًا، ولكنها قد تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة

ووفقا لما جاء في موقع NHS تتشابه معظم الأعراض سواء كانت ناجمة عن نقص حمض الفوليك أو نقص فيتامين ب12.

أعراض نقص فيتامين ب

تشمل أعراض فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك ما يلي:

سرعة التنفس أو ضيق التنفس

الصداع

عسر الهضم

فقدان الشهية

خفقان القلب

مشاكل في الرؤية

الشعور بالضعف أو التعب

إسهال

لسان مؤلم أو أحمر، مصحوب أحيانًا بتقرحات في الفم

مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم (تغيرات معرفية)

قد تحدث بعض هذه الأعراض أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك ولكنهم لم يصابوا بفقر الدم.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أيضًا أعراضًا تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي (أعراض عصبية)، بما في ذلك:

خدر

ضعف العضلات

مشاكل نفسية، والتي يمكن أن تتراوح من الاكتئاب الخفيف أو القلق، إلى الارتباك والخرف

مشاكل في التوازن والتناسق

تنميل ووخز