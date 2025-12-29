قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
مرأة ومنوعات

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب
فيتامين ب

يمكن أن يسبب  نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك حالةمن فقر الدم ينتج عنها مجموعة واسعة من الأعراض وعادةً ما تتطور تدريجيًا، ولكنها قد تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة

ووفقا لما جاء في موقع NHS تتشابه معظم الأعراض سواء كانت ناجمة عن نقص حمض الفوليك أو نقص فيتامين ب12.

أعراض نقص فيتامين ب 

تشمل أعراض فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك ما يلي:

سرعة التنفس أو ضيق التنفس
الصداع
عسر الهضم
فقدان الشهية
خفقان القلب
مشاكل في الرؤية
الشعور بالضعف أو التعب
إسهال
لسان مؤلم أو أحمر، مصحوب أحيانًا بتقرحات في الفم
مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم (تغيرات معرفية)
قد تحدث بعض هذه الأعراض أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك ولكنهم لم يصابوا بفقر الدم.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أيضًا أعراضًا تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي (أعراض عصبية)، بما في ذلك:

خدر
ضعف العضلات
مشاكل نفسية، والتي يمكن أن تتراوح من الاكتئاب الخفيف أو القلق، إلى الارتباك والخرف
مشاكل في التوازن والتناسق
تنميل ووخز

فيتامين ب فيتامين ب 12 نقص فيتامين ب اعراض نقص فيتامين ب اعراض نقص فيتامين ب 12

