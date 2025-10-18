مصطفى بكري: اللي مش شايف اللي بيحصل في البلد يروح يكشف ويلبس نضارة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انحيازنا هو لمصر والثواب والقيم الأصيلة والدولة ومؤسساتها، قد نختلف مع الأنظمة أو تحفظات على الحكومة لكن عمرنا ما نختلف على بلدنا.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن مصر هي التي تهمنا ولا أحد يخلد، أما هذه البلد فهي الخالدة لينا وللأجيال من بعدنا.

وتابع: اختيارات القائمة الوطنية تجمع كل الأصوات الوطنية من المعارضة والموالاة والمستقلين، والهدف في النهاية هي مصر، قد نحتد على بعض لكن عمرنا ما نحتد على وطننا.

وقال مصطفى بكري: اللي مش شايف اللي بيحصل في البلد لازم يروح يكشف ويلبس نضارة نظر"، ليس بالضروري أن كل ما تريده موجود.