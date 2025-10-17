ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة بجرأة لا تخلو من الأناقة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا قصير باللون الأسود، مما أكسبها حضورًا بصريًا قويًا وسط أجواء المهرجان.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعي في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

اختارت ناهد السباعي فستانً قصير كت ، مكشوف من الظهر وبقصة سبعة من الصدر باللون الاسود، مع تداخلات لونية تضفي عمقًا على التصميم، مع بوت جلد باللون الابيض.

وأكملت ناهد السباعي إطلالتها بلمسة مكياج ترابي هادئ، مع أحمر شفاه بدرجات النيود لتعزيز التوازن بين البريق والهدوء.

تركت ناهد السباعي شعرها منسدلًا بطريقة طبيعية على الكتفين، مع لمسات ضوء ناعمة على الشعر لتكمل الإشراق تحت أضواء الكاميرات.

اختارت ناهد السباعي مجوهرات باللون الذهبي مثل أقراط وساعة يد لإضافة بريق بسيط دون أن يطغى على الإطلالة.

https://youtube.com/shorts/AIOLSbCz0mo?si=0EdypCYIymkrvnbO