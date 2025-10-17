شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

افتتح الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم من برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار الوقود اليوم في مصر.

تحريك أسعار الوقود لم يكن مفاجأة وكان معروفا ووزارة البترول

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الوقود نجم اليوم، وتحريك أسعار الوقود لم يكن مفاجأة وكان معروفا ووزارة البترول والثروة المعدنية كانت أكدت هذا الأمر في الشهر الحالي.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر سيطر على الجميع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وخاصة تحريك أسعار السولار لما له من تأثير على أسعار الخضروات ونقل البضائع في الأسواق.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الناس مستعدة تتحمل لكن شيلني شوية، وعلى الحكومة القيام ببعض الإجراءات التي من شأنها الترطيب على المواطنين".



