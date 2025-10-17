بداية من السبت .. قطع المياه عن بعض المناطق في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق، بداية من غد السبت الموافق 2025-10-18، الساعة 10 صباحًا، بمناطق “الملاحة، وعزب حوض 10، والمنشية البحرية”؛ استكمالًا لأعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى كامل بجوار قسم المنتزه ثالث (المرحلة الثانية)، حيث سيتم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم.

وقالت محافظة الإسكندرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن تلك الأعمال ستؤدي إلى ضعف أو انقطاع المياه، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الترحيل خلال 14 ساعة.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التطوير.

واعتذرت الشركة للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى يُسعدنا تواصلكم معنا على الخط الساخن 125.