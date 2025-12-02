مصرع شخصين وإصابة 8 في حريق بشارع الخواجات بالمنصورة

ارتفع عدد ضحايا حريق أحد المنازل بشارع الخواجات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى اثنين وثمانية مصابين.

ولقي كل من على محمد مصطفي 43 عاما مقيم شبرا بدين مصرعه ورأفت ماهر محمد 23 عاما متأثرين بإصابتهما في الحريق.

واصيب عدة اشخاص باصابات متفرقه ما بين اختناق وجروح وكدمات وحروق اثر حريق في احد المنازل بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينه المنصوره حيث اصيب كلا من



احلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة

واصابتها كسر بالساعد الايسر

واصيب إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه فرد دفاع مدني واصابته اختناق وحرق من باليد

محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة اختناق ، دنيا مجدي محمد 23 عاما مقيمة المنصورة واصيبت باختناق

واصيب احمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.

تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارق فيما تم علاج اخرين في مكان البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

وشب حربق بأحد المنازل المكونة من 3 طوابق شارع بورسعيد سوق الخواجات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل المكونة من ثلاثة طوابق بشارع بورسعيد بسوق الخواجات ما أدى إلى وقوع اصابات.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي لا يزال مستمرا في محاولة لإخماده قبل أن ينتقل إلى الأماكن الأخرى.