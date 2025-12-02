قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمر 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو
لوك كلاسيكي ومجوهرات راقية.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور من كواليس «الست»|شاهد
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 8 في حريق بشارع الخواجات بالمنصورة

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

ارتفع عدد ضحايا حريق أحد المنازل بشارع الخواجات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى اثنين وثمانية مصابين.

ولقي كل من على محمد مصطفي 43 عاما  مقيم شبرا بدين مصرعه ورأفت ماهر محمد 23 عاما متأثرين بإصابتهما في الحريق.

واصيب عدة اشخاص باصابات متفرقه ما بين اختناق وجروح وكدمات وحروق اثر حريق في احد المنازل بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينه المنصوره حيث اصيب كلا من


احلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة
واصابتها كسر بالساعد الايسر

 واصيب إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه فرد دفاع مدني واصابته اختناق وحرق من باليد
محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة اختناق ، دنيا مجدي محمد 23 عاما مقيمة المنصورة واصيبت باختناق

واصيب احمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.

تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارق فيما تم علاج اخرين في مكان البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

وشب حربق بأحد المنازل المكونة من 3 طوابق شارع بورسعيد سوق الخواجات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل المكونة من ثلاثة طوابق بشارع بورسعيد بسوق الخواجات ما أدى إلى وقوع اصابات.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي لا يزال مستمرا في محاولة لإخماده قبل أن ينتقل إلى الأماكن الأخرى. 

الدقهلية ضباط حريق الخواحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شخصين وإصابة 8 في حريق بشارع الخواجات بالمنصورة

ارشيفية

بالأسماء | اختناق 5 أشخاص في حريق منزل بالمنصورة

ارشيفية

حريق في منزل 3 طوابق بالمنصورة وسقوط مصابين

بالصور

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد