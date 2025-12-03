للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور

كشفت الفنانة ريم البارودي عن استعدادها لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "قبل وبعد" بعد يوم 15 من الشهر الجاري، مؤكدة سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة مي عز الدين للمرة الثالثة.

وقالت ريم البارودي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،: "سعيدة جدًا بتعاوني الثالث مع مي عز الدين، فهي معروفة بحبها ودعمها للآخرين داخل أي عمل تشارك فيه، والتعاون معها دائمًا يكون مثمرًا وناجحًا."

وأضافت: "مي صديقة عزيزة وأحترمها جدًا على المستوى الشخصي والفني، والعمل معها يكون ممتعًا ومليئًا بالطاقة الإيجابية."

ويُذكر أن من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة استعدادًا لعرضه في الموسم القادم، وسط حالة من الترقب للعمل الذي يجمع نجماتهما مرة أخرى.