نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل

علّق محمد فضل، نجم منتخب مصر السابق، على أداء المنتخب أمام الكويت في منافسات بطولة كأس العرب.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "منتخب الكويت مش قوي ولكنه متوسط، أضاعنا أهدافًا كثيرة جدًا في الشوط الأول، وكان هناك استهتار من بعض اللاعبين، وفي الوقت نفسه عدم توفيق".

وأضاف: "أنا بحب السولية جدًا، وهو لاعب كبير، ولكنه نفذ ضربة الجزاء بشكل سيئ جدًا".

وتابع: "محمد شريف أيضًا لم يكن في حالته، ولكن يمكن أن يعود لمستواه مع المزيد من اللعب، وأنا متفائل بمنتخب مصر وأنه قادر على العبور للأدوار الإقصائية من خلال تقديم مباريات كبيرة أمام الإمارات والأردن".