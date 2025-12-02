زينة: ممكن أتقبل في حياتي شخصيتين شاطر قليل الأدب وبليد خلوق

أكدت الفنانة زينة ، أنها كانت طفلة مشاغبة، وأنها قوية، لكن في ذات الوقت رحيمة مع من يتعامل معها بشكل جيد، قائلة: كنت طفلة شقية رهيبة، ولكن أنا قوية في نفس الوقت، واللي يعاملني كويس ياخد قلبي.



وكشفت زينة خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" أنها في حياتها تتقبل شخصيتين، وهما: ممكن أتقبل في حياتي شخصيتين، الشاطر العبقري بس قليل الأدب، وممكن أتقبله عادي في حياتي، وممكن أستحمل لأنه شاطر أوي، وحتى لو جه عليا وأستحمل البليد اللي مش شاطر أوي عشان أدبه وأخلاقه.



تابعت خلال اللقاء: لكن اللي مش فيه أي صفة من الصفات السابقة مش هعرف أتقبله، أتقبله ليه.



وسألت: بس بيقولوا أنك وحش في الاستوديو واللوكيشن وقوية وبتاخدي حقك؟ لترد: وحش في اللوكيشن، ومحدش بيضايقني. لو حد عمل حاجة بفوت مرة، والتانية بعد كده مش باخد أكشن، يبقى مش هشوف الشخص تاني.



وسألت الحديدي: حتى لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات تضايقك وقدموا ليكي عمل تاني قوي وممتاز، ترفضي تشتغلي معاهم؟ لترد قائلة: مستحيل أشتغل معاهم تاني. وربنا اللي بيرزق، وهو اللي خلقني، محدش هيعمل حاجة أكتر من أن ربنا خلقني.