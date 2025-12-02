قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة
تسريبات .. الكشف عن تفاصيل المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو عن اتفاق غزة
دفاع أطفال مدرسة سيدز: نحن أمام جريمة منظمة .. دائرة الاتهام تتسع
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زينة عن شخصية مروة في ورد وشوكولاتة : حبيتها جدا وصعبت عليا

زينة
زينة
هاني حسين

قالت الفنانة زينة، إن اسم مسلسل "ورد وشوكولاتة"،لا يعكس المعنى الحقيقي للورد والشوكولاتة داخل أحداث المسلسل، حيث إنها داخل العمل تعكس أجواء ظاهرها الحب والشوكولاتة كقصة رومانسية، لكنها في الواقع تعكس تفاصيل أخرى.


تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الموضوع صعب جدًا، والكاتب والسيناريست محمد رجاء كاتب موضوع متكامل، كاتب السيناريو والأحداث بشكل متكامل، والمرحلة الزمنية وقفزات الأحداث بشكل محصلش."


أكملت: محمد رجاء كتب عملًا في تسلسل زمني وسيناريو متكامل، وكأنه سيمفونية.


وعن شخصية مروة ومدى حبها لها قالت: حبيتها جدًا وصعبت عليا، لأن الأب والأم من المفترض أن هما من يتولون رعاية أبنائهم ويقرروا كيف سيكونوا في المجتمع. ولما يبقى فيه تقصير، الأولاد يتأثروا ويبقوا ضعاف، أو عدم تركيز الأم معهم في التربية وتطلع بنت محرومة من أبوها، طلعت ضعيفة وتبدو قوية في حياتها عشان تواجه المجتمع، لكنها ضعيفة وغلبانة ومحتاجة إلى يطبطب عليها، لأن اللي بيربي غائب عنها سواء الأم أو الأب. ولذلك هي شخصية هشة ".

زينة اخبار التوك شو ورد وشوكولاته محمد فراج لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تصعيد روسي أوروبي جديد | بوتين يؤكد جاهزية موسكو للحرب .. واتهامات لفرنسا بالسعي للتدخل في الشأن الأوكراني

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

صورة ارشيفية

حملات مكثفة لمواجهة إهدار مياه الشرب بالبحر الأحمر

بالصور

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

فيديو

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

المزيد