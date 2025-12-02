زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني

أكدت الفنانة زينة، أن الحنية في التربية تخرج رجالًا للمجتمع، قائلة: الحنية مش بتطلع مدلعين زي ما الناس فاكرة، بتطلع رجال الحنية لا تعني الدلع، لما نعلم أولادنا الحنية في تربيتهم، لما يكبر هيبقى حنين على أمه ومراته فيما بعد.

تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الحنية والقلب مش ضعف، واللي يفتكر أن الحنية والقلب ضعف يبقى غبي، مش بيفكر حتى في علاقات الصداقة، لما تكون الصديقة حنينة هتلاقيها بتخاف عليكي بجد.



واصلت: أنا مش بقول ابقى هبلة، ولكن حنينة، وهناك فارق كبير بينهما، وأنا حنينة طالعة لأبويا وأمي بشكل رهيب.



وعلقت الحديدي: بس بيقولوا أنك وحش في الاستوديو واللوكيشن وقوية وبتاخدي حقك، لترد زينة: وحش في اللوكيشن، ومحدش بيضايقني. لو حد عمل حاجة بفوت مرة، والتانية بعد كده مش باخد أكشن، يبقى مش هشوف الشخص تاني.



وسألت الحديدي: حتى لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات تضايقك وقدموا ليكي عمل تاني قوي وممتاز، ترفضي تشتغلي معاهم؟ لترد قائلة: مستحيل أشتغل معاهم تاني. وربنا اللي بيرزق، وهو اللي خلقني، محدش هيعمل حاجة أكتر من أن ربنا خلقني. وفيه ناس ممكن تقول أكل عيشك؟ وده مش صح، لأن رزق ربنا مكتوب، هتاخده سواء بكرامة أو بلا كرامة. الرزق مكتوب.