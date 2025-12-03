نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن المؤشرات منذ بداية اليوم كانت توحي بأن مباراة مصر والكويت ستكون لصالح المنتخب المصري، في ظل حضور جماهيري مصري كثيف داخل استاد لوسيل.

وقال الحديدي، مراسل برنامج "نمبر وان" من قطر، في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC، إن جماهير مصر جاءت من دول عدة مثل السعودية والإمارات والبحرين وسط أجواء احتفالية، وكانت التوقعات تشير إلى فوز مريح للمنتخب المصري، ما جعل نتيجة التعادل صادمة للكثيرين.

وأوضح أن الجماهير أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد نهاية المباراة، بينما عاش الجمهور الكويتي فرحة لافتة، باعتبار أن تحقيق التعادل كان أقصى ما يأملونه قبل ضربة البداية.

وأشار الحديدي إلى وجود انطباع سلبي لدى المتابعين بشأن الأداء العام للمنتخب، وسط حديث عن غياب الانضباط ووجود شيء غير مفهوم داخل الفريق.

وعن التنظيم، أكد أن الحكومة القطرية توفر تسهيلات كبيرة للجماهير، من نقل ومواصلات مجانية عبر المترو، إضافة إلى سهولة الدخول إلى الملاعب.

كما لفت إلى الاهتمام الإعلامي الكبير داخل قطر بالمنتخب المصري، موضحًا أن أسماء مثل عمرو السولية ومحمد النني وأفشة وأكرم توفيق تحظى بشعبية لافتة بين المتابعين.

واختتم “الحديدي” حديثه بأن الترشيحات داخل قطر تميل لوصول منتخبي مصر والسعودية إلى المباراة النهائية، مع وضع الإمارات والأردن ضمن قائمة المنافسين المحتملين.