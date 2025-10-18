كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات المهجورة بشارع القاعات في مدينة أسيوط، أثناء محاولته اصطياد حمام .

سقوط طفل من الطابق 12 باحد العقارات المهجورة

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط طفل من الطابق 12 بأحد العقارات المهجورة بشارع القاعات ناحية كلية البنات الإسلامية.

محاولته اصطياد حمام



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " يوسف . ف . س "14 عاما، بعد سقوطه من الطابق 12 أثناء محاولته اصطياد حمام، بحسب إفادة المبلغ .

وتم التحفظ على الجثة بمحل الواقعة وتحرير محضر ، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.