قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغنايم

ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 350 كجم خلال حملة مكبرة على أسواق الغنايم
ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 350 كجم خلال حملة مكبرة على أسواق الغنايم
إيهاب عمر

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية المفاجئة والمكبرة بمختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وردع المخالفين، وضمان وصول السلع الآمنة للمواطنين.

مواجهة جميع أشكال الاستغلال التجاري

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة جميع أشكال الاستغلال التجاري والغش والاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يعبث بالأسعار أو يتلاعب بجودة السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار المحافظ إلى أن حملة تموينية مكبرة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أيمن محروس، وإدارة الطب البيطري بالغنايم، قد أسفرت عن ضبط ذبيحة كاملة تزن 350 كجم مصابة بمرض وديدان تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تمثل تهديدًا للأمن الغذائي.

أسيوط الحملات التموينية مديرية التموين مباحث التموين جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

تنسيق بين مصر والأوروبي للاستثمار لتعزيز ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو

القذافي ونجله هنيبعل

هنيبعل القذافي يمثل امام القضاء اللبناني في قضية أختطاف موسى الصدر

خلال اللقاء

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجددان الالتزام بالشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد