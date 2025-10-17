محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغنايم

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية المفاجئة والمكبرة بمختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وردع المخالفين، وضمان وصول السلع الآمنة للمواطنين.

مواجهة جميع أشكال الاستغلال التجاري

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة جميع أشكال الاستغلال التجاري والغش والاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يعبث بالأسعار أو يتلاعب بجودة السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار المحافظ إلى أن حملة تموينية مكبرة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أيمن محروس، وإدارة الطب البيطري بالغنايم، قد أسفرت عن ضبط ذبيحة كاملة تزن 350 كجم مصابة بمرض وديدان تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تمثل تهديدًا للأمن الغذائي.