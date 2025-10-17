قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 3 سيارات تلقي مخلفات الصرف الصحي في ترعة قرقارص بأسيوط

إيهاب عمر

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالترع و المجاري المائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين مؤكدا انه لا تهاون مع أي تجاوز ضد القانون وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

 ضبط 3 سيارات كسح تقوم بتفريغ الصرف الصحي في ترعة 

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة برئاسة المهندس حسام صلاح رئيس الجهاز نفذ حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المسطحات أسفرت عن ضبط 3 سيارات كسح أثناء قيامها بإلقاء مخلفاتها في ترعة قرية قرقارص بمركز أسيوط.

حيث قاد المهندس أحمد عبد الغني مفتش جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع المقدم روبيل رضا وكيل إدارة شرطة البيئة و المسطحات حملة مكبرة استهدفت ترع قرى قبلي مركز أسيوط أسفرت عن ضبط 3 سيارات بدون لوحات معدنية محملة بمخلفات الصرف الصحي تقوم بالقاء حمولتها بترعة قرقارص وتم التحفظ عليهم وتسليمهم إلى مركز شرطة أسيوط وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي بحسم لكافة الممارسات التي تضر بالموارد المائية وتشكل خطورة على الصحة العامة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة لضبط المخالفين وردع أي سلوكيات ضارة بالبيئة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة في الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، مشددًا على أن حماية البيئة والحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.

