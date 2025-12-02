فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

تشهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات مساء اليوم احتفالات كبيرة في ظل تواجد المواطنين والمقيمين بالدولة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي الـ 54، مع برنامج واسع من الفعاليات الفنية والأنشطة الترفيهية والعروض الوطنية على كورنيش أبوظبي ، تحت شعارات تركز على الوحدة والهوية الوطنية واستمرار مسيرة الإنجاز منذ قيام الاتحاد عام 1971.

شملت فعاليات اليوم الوطني الإماراتي 54، عروضاً للألعاب النارية في مواقع عدة، وحفلات غنائية لنجوم محليين وعرب، بالإضافة إلى عروض تراثية بجانب حملة ترويجية واسعة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية خلال فترة الاحتفالات.

وفي نفس السياق بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني .



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا ،الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.