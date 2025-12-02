قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أولاريو : منتخب الإمارات جاهز لاختبار الأردن في كأس العرب

الروماني كوزمين أولاريو
الروماني كوزمين أولاريو
إسلام مقلد

أكد الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب الأردن في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، مشيراً إلى أن المواجهة تحمل طابعاً خاصاً أمام منتخب تطوّر بشكل كبير وضمن تأهله إلى كأس العالم 2026.

تصريحات الروماني كوزمين أولاريو

وقال أولاريو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي إن اللقاء لن يكون سهلاً على الإطلاق: "سنواجه فريقاً قوياً يقدم كرة قدم عالية الجودة، وقد استعددنا قدر الإمكان لهذه البطولة. علينا أن نكون جاهزين بدنياً وذهنياً، فمن الممتع اللعب أمام منتخب مثل الأردن".

تطوير أداء الفريق

وأشاد المدرب الروماني بعمل جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن، مؤكداً أنه نجح في تطوير أداء فريقه بشكل ملحوظ، وأضاف: "رغم أننا قدمنا أداءً جيداً في المباريات الأخيرة، فإن النتائج لم تخدمنا، لكننا نسعى لتقديم صورة أفضل في كأس العرب".

الظهور الأول للإمارات

وأوضح أولاريو أن البطولة ستكون الظهور الأول للمنتخب الإماراتي بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، مشدداً على أهمية البناء والتطوير والاستمرار في ترسيخ هوية الفريق: "نريد أن نثبت أسس هذا المنتخب ونبني علاقة قوية بين اللاعبين داخل وخارج الملعب".

وتحدث مدرب الإمارات عن الضغوط المصاحبة لمثل هذه المواجهات، قائلاً: "المباريات الكبيرة تحمل دائماً الكثير من الضغوط، وأتمنى أن يتحرر اللاعبون منها غداً. نثق بدعم جمهورنا في استاد البيت، وهدفنا تقديم الأداء الذي يسعدهم".

واختتم أولاريو تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباراة: "أثق في المجموعة الحالية ومستقبل هذا الفريق، ونسعى لوضع الخطة الأنسب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأردن".

تصريحات علي خصيف حارس مرمى منتخب الإمارات

ومن جانبه، أعرب علي خصيف، حارس مرمى منتخب الإمارات، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في قطر، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل اللقاء الأول بثقة كاملة: "المباراة الافتتاحية مهمة جداً بالنسبة لنا، ونثق بقدرتنا على الظهور بالصورة التي تليق بالأبيض".

وأضاف خصيف أن المنتخب تأثر بنتائج المباريات السابقة، لكنه استعاد تركيزه، واعداً الجماهير بتقديم مستوى مشرف: "نمتلك دوافع كبيرة، وهدفنا الخروج بصورة طيبة تليق باسم الكرة الإماراتية، وسنقاتل من أجل ذلك".

الروماني كوزمين أولاريو أولاريو منتخب الإمارات الإمارات منتخب الأردن الأردن بطولة كأس العرب كأس العالم 2026 كأس العالم

